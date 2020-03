Abi, attive nuove moratorie: adesione dal 90% delle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che permettono di chiedere laLo rende noto l', ricordando che l, pubblicato il 7 marzo e a cui aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, èIn particolare, ricorda Abi, con le nuove moratorie, vienedanneggiate dall'emergenza COVID-19.. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, ricorda Abi, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.Nell'accordo è previsto che, ove possibile, lee si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.Restano ferme le altre condizioni previste dal citato Accordo. "Nell'Addendum, ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) chiedono, inoltre, di", si legge in una nota."Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie si impegnano a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali,, come quella attuale", chiarisce la nota.