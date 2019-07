Abi apre la strada alle imprese in Repubblica Ceca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Associazione bancaria italiana (Abi) amplia i suoi orizzonti e guarda ai Balcani.grazie anche all'adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030.Alla missione,, partecipano i 4 principali gruppi bancari operanti in Italia, che rappresentano circa il 56% dell'intero settore bancario italiano in termini di totale attivo:"La delegazione bancaria italiana incontrerà la Banca Centrale Ceca e le principali banche locali, - h- guidate dalla loro Associazione, con l'obiettivo di fare il punto sullo stato delle relazioni interbancarie, esaminare congiuntamente come migliorare la collaborazione già in essere e rafforzare il supporto offerto alle imprese italiane, tanto dall'Italia quanto direttamente nella Repubblica Ceca."