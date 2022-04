ABI, aggiornate linee guida per valutazione immobili a garanzia delle esposizioni

(Teleborsa) - ABI, l'Associazione bancaria italiana, comunica che sono state aggiornate le "Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie", adottate da più di 180 banche rappresentative di oltre l'80% del settore bancario italiano. Si tratta di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie. L'obiettivo è renderli sempre più improntate alla trasparenza e alla correttezza dei criteri di stima immobiliare, considerando che sono riferiti complessivamente ad operazioni di erogazione dei mutui che a febbraio 2022 hanno raggiunto consistenze per 410 miliardi di euro.

In particolare, le Linee Guida sono state aggiornate: agli orientamenti dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; al 36° aggiornamento delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche" della Banca d'Italia; alle versioni più recenti degli standard internazionali (International Valuation Standards, IVS – 2022), europei (European Valuation Standards, EVS – 2020) e degli Standard Globali di Valutazione RICS–2022. Un focus specifico è stato dedicato alla valorizzazione dell'efficienza energetica e del grado di messa in sicurezza degli immobili nella stima del loro valore di mercato.

L'annuncio è arrivato in occasione del convegno ABI "Credito al Credito 2022" a Roma, dove è stato presentato il quarto aggiornamento delle Linee guida elaborate con l'Associazione delle Società di Valutazioni Immobiliari-Assovib; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori; il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Tecnoborsa (Organizzazione del Sistema delle Camere di Commercio per lo sviluppo e la regolazione dell'Economia immobiliare), con la collaborazione di Assoimmobiliare; Confedilizia; Fiabci-Italia (International Real Estate Federation); l'Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare-Isivi; la Royal Institution of Chartered Surveyors-Rics e l'European Group of Valuers' Associations–Tegova.