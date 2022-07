Abertis, ricavi e redditività in aumento nel primo semestre 2022

Mercoledì 20 Luglio 2022, 20:00







(Teleborsa) - Abertis, gruppo spagnolo controllato da Atlantia e attivo nella gestione di infrastrutture di trasporto in Europa e America, ha registrato ricavi pari a 2,427 miliardi di euro nel primo semestre del 2022, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il risultato è stato spinto dal +21% della performance ricorrente, trainata principalmente dal traffico, parzialmente compensata dall'impatto della perdita di perimetro. L'EBITDA si è assestato a 1.697 milioni di euro (+9%), l'EBIT a 745 milioni di euro. Il debito netto è pari a 23,46 miliardi di euro.



Il traffico segna un +17,5% durante i primi sei mesi dell'anno rispetto al 2021 e del 3,5% rispetto al 2019. Per quanto riguarda le attività in Italia, l'aumento del traffico è del 24,3% rispetto all'anno scorso. La società sottolinea di avere una "forte liquidità", con 8 miliardi di euro di liquidità totale.