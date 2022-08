Abercrombie & Fitch paga dazio con timestre e guidance

Giovedì 25 Agosto 2022, 16:30







(Teleborsa) - Si muove al ribasso Abercrombie & Fitch che passa di mano in perdita del 5,68%.



Il gruppo d'abbigliamento ha chiuso il secondo trimestre con una perdita per azione adjusted a 0,30 dollari rispetto all'utile di 0,22 dollari previsto dagli analisti. La società ha anche peggiorato la guidance per l'intero esercizio; i ricavi sono attesi ora in calo tra l'1% ed il 5% contro il +0/2% della precedente stima.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società americana dell'abbigliamento giovanile, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Abercrombie & Fitch. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'azienda USA attiva sel settore dell'abbigliamento evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,2 USD. Primo supporto a 16,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,29.





(Foto: © Qi ZHI / 123RF)