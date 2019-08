Abercrombie & Fitch a picco: deludono vendite e previsioni su resto esercizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Abercrombie & Fitch come altri retailer americani sentead annunciaper il resto dell'anno. Contraccolpo sulle quotazioni del titolo, quotato al Nyse, che perde circa il 16% a 14,29 dollari.La catena di abbigliamento americana ha chiuso ildi dollari, pari ain termini di EPS, ben al di sopra del rosso di 3,9 milioni, pari a 6 cent ad azione, dell'anno precedente. Il dato sull'EPS in realtà apparedegli analisti, che indicavano una perdita per azione di 53 cent., che sonodi dollari (+1% a cambi costanti), al di sotto del consensus di 852 milioni. Lesono risultate sostanzialmente, mentre gli analisti attendevano un incremento dello 0,5%.Sulla base dell'andamento degli affari, la società ha avvertito che iper il resto dell'anno.