ABC Company, Mauro Girardi lascia CdA in disaccordo con società

(Teleborsa) - ABC Company ha reso noto le dimissioni del consigliere di amministrazione Mauro Girardi, consigliere alle attività non-performing. "Questa decisione è stata motivata dal consigliere dimissionario richiamando il mancato rispetto della società di taluni elementi inclusi nell'accordo di investimento comunicato al mercato in data 31 luglio 2021", si legge in una nota della società di consulenza strategica e industriale quotata su Euronext Growth Milan

La società prende atto delle dimissioni pur ritenendo "di aver correttamente operato e di aver rispettato e adempiuto, in buona fede e per quanto di sua competenza, a ogni previsione e impegno di cui al predetto accordo che fosse espletabile alla data odierna". ABC Company ringrazia il consigliere per l'apporto fornito nell'ambito del processo di riammissione a quotazione.

Girardi non detiene quote del capitale sociale di ABC Company, la quale afferma che comunicherà tempestivamente l'esito della ricerca del nuovo consigliere delegato alle attività non-performing.