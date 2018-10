Abbott Laboratories annuncia i conti del terzo trimestre

(Teleborsa) - Abbott Laboratories scivola alla Borsa di Wall Street con un calo dell'1,61%. A dare il via alle vendite sul titolo i conti del terzo trimestre che vedono un utile in linea con le aspettative, ma prospettive di profitto per il 2018 riviste al ribasso. Il Gruppo ha visto l'utile netto diminuire a 563 milioni di dollari (32 centesimi per azione) rispetto ai 603 milioni (34 centesimi per azione) dello stesso periodo dello scorso anno.



Il fatturato √® aumentato del 12,6% a 7,7 miliardi dai 6,83 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Battute le attese degli analisti ferme a 7,65 miliardi di dollari. Abbott si aspetta ora per il 2018 un EPS da operazioni continue compreso tra gli 1,33 -1,35 dollari, rispetto alle precedente guidance compresa in una forchetta tra gli 1,34 - 1,40 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA