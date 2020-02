(Teleborsa) - Denunciati per la prima volta in Italia, cittadini che hanno sottoscritto abbonamenti illegali per vedere film ed eventi sportivi.



Il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza ne ha individuati 223.



Ora rischiano la reclusione fino a otto anni ed una pesante multa.









(Foto: ncassullo / Pixabay) © RIPRODUZIONE RISERVATA