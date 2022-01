Abbigliamento, VF Corp taglia guidance su problemi a fabbriche e trasporti

(Teleborsa) - VF Corp, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Timberland e Vans, ha diffuso una trimestrale deludente, in quanto ha tagliato le sue previsioni di fatturato per l'intero anno a causa dei ritardi nelle consegne e alla carenza di lavoratori nelle sue fabbriche in Vietnam a causa della pandemia. Il gruppo ha registrato ricavi dalle operazioni continue in aumento del 22% (+22% in dollari costanti) a 3,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 1° gennaio 2022). Escluse le acquisizioni, i ricavi sono aumentati del 15% (+16% in dollari costanti). L'utile per azione rettificato è aumentato del 45% (+44% in dollari costanti) a 1,35 dollari, incluso un contributo di 0,11 dollari per azione dalle acquisizioni.

"La maggior parte della catena di approvvigionamento di VF è attualmente operativa", ha affermato la società, pur ammettendo che i vincoli di capacità di produzione legati al Covid-19 sono continuati durante il terzo trimestre. "VF prevede di tornare a quasi piena capacità nelle prossime settimane - ha aggiunto - Inoltre, la continua congestione portuale, la disponibilità delle attrezzature e altre sfide logistiche hanno contribuito ai continui ritardi dei prodotti".

Le entrate per l'intero anno fiscale 2022 dovrebbero essere di circa 11,85 miliardi di dollari, riflettendo una crescita di circa il 28%, incluso un contributo di circa 600 milioni di dollari dal marchio Supreme. In precedenza la società aveva affermato di aspettarsi ricavi per circa 12 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato per l'intero anno fiscale 2022 dovrebbe essere di circa 3,20 dollari, incluso un contributo di circa 0,25 dollari dal marchio Supreme.