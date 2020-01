Abbandono scolastico, allarme CGIA: Italia al terzo posto in UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è ormai un. Nel 2018, infatti, sono statiche hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero. Ma c'è un dato persino più preoccupante ed è quello che riguarda ini che hanno abbandonato, rischiando di finire ai margini della nostra società.A dirlo, l'Ufficio studi della CGIA che lancia l'allarme attraverso le parole de suo coordinatore," Premesso che perdere oltre 60 mila giovani diplomati e laureati ogni anno costituisce un grave impoverimento culturale per il nostro Paese, è ancor più allarmante che quasi 600 mila ragazzi decidano di lasciare gli studi anticipatamente.. Un problema, quello degl, che stiamo cvisto che nei prossimi anni,anche a seguito della denatalità in atto, le imprese rischiano di non poter contare su nuove maestranze sufficientemente preparate professionalmente. Un problema che già oggi comincia a farsi sentire in molte aree produttive, soprattutto del Nord".Sebbene negli ultimi anni ci sia stata una contrazione del fenomeno, un, il rischio povertà ed esclusione sociale. Una persona che non ha un livello minimo di istruzione,infatti, è in genere destinata per tutta la vita ad un lavoro dequalificato, spesso precario e con un livello retributivo molto basso,rispetto a quello cui potrebbe aspirare"Peraltro – segnala il segretario della CGIA– un Paese che aspira ad essere moderno, oltre a poter contare sull'utilizzo di tecnologie avanzate, è altrettanto importante che possa avvalersi di una manodopera qualificata. Altrimenti, c'è il pericolo di un impoverimento generale del sistema Paese e, in misura ugualmente preoccupante, di unaTutti gli esperti, infatti, sono concordi nel ritenere che la povertà educativa e la povertà economica sono strettamente correlate".Italia al terzo posto in Ue per abbandono scolastico – Sebbene la fuga dai banchi di scuola sia in calo in tutta Europa,per abbandono scolastico tra i giovani in età compresa tra 18 e 24 anni. Se da noi la percentuale è stata del 14,5 per cento (pari a circa598 mila giovani), solo Malta (17,4 per cento) e Spagna (17,9 percento) presentano dei risultati peggiori ai nostri.– A livello territoriale italiano, come purtroppo spesso accade, sono le regioni dela pagare il