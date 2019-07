ABB, ordini per 140 milioni di dollari da Stadler

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli ordini, registrati nel secondo trimestre 2019, riguardano la fornitura di apparecchiature di trazione all'avanguardia per treni e locomotive negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei.L'ordine per gli Stati Uniti comprende convertitori di trazione per 19 treni a due piani Caltrain per implementare i servizi nell'area della Baia di San Francisco. In Europa invece gli ordini sono stati effettuati per l'(NT), che ha in previsione di installare sui treni regionali diversi trasformatori e convertitori, per la, che ha richiesto nuovi convertitori per i treni FLIRT, per la"In collaborazione con Stadler, da oltre 17 anni integriamo con successo le nuove tecnologie nei treni moderni",. "La tecnologia ABB altamente compatta e leggera rende i treni più efficienti dal punto di vista energetico, migliora le prestazioni operative e aumenta lo spazio al fine di migliorare il comfort dei passeggeri."