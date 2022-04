ABB, ordini in aumento del 21% nel primo trimestre del 2022

(Teleborsa) - ABB, multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo e operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha registrato ordini pari a 9,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+28% su base comparabile). I ricavi si sono assestati a 7 miliardi di dollari, in aumento dell'1% (+7% su base comparabile). L'EBITA operativo è stato di 997 milioni di dollari (attese del mercato per 946 997 milioni di dollari), con un margine del 14,3%, mentre l'utile per azione è stato di 0,31 dollari, in aumento del 25%. Il flusso di cassa da attività operative è stato negativo per 573 milioni di dollari, mentre il flusso di cassa dalle attività operative nelle operazioni continue è stato negativo per 564 milioni di dollari.

"ABB ha iniziato l'anno con una performance promettente di fronte a molteplici incertezze esterne - ha commentato il CEO Bjorn Rosengren - Mi aspetto che quest'anno si traduca in un miglioramento della redditività, un solido flusso di cassa e l'esecuzione delle nostre attività di portafoglio pianificate".

Nel secondo trimestre del 2022, ABB prevede che l'attività di mercato sottostante rimarrà sostanzialmente simile rispetto al trimestre precedente. "I ricavi nel secondo trimestre tendono ad essere sequenzialmente più forti in termini assoluti, supportando un leggero aumento sequenziale del margine, presupponendo che non ci sia un'escalation dei blocchi in Cina", viene sottolineato. Per l'intero anno 2022, la multinazionale prevede "un costante miglioramento del margine verso l'obiettivo del 2023 di almeno il 15%", supportato da una maggiore efficienza.