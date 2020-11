A Wal Street i buy si affollano sui titoli delle compagnie aeree e turismo

(Teleborsa) - Tornano i buy a Wall Street, dopo l'annuncio di Pfizer sull'elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti Covid, soprattutto su quei settori che più hanno pagato fino ad oggi gli effetti della pandemia di coronavirus. Il denaro investe in particolare i titoli delle compagnie aeree e quelli delle società attive nel turismo.

Sulla piazza americana, volano le quotazioni di American Airlines di oltre il 13%, di Delta Air Lines +12,74% e di United Airlines +15,14%.

Boom anche per i titoli delle società che gestiscono viaggi in crociera, come Carnival Corp. +31,98%.

