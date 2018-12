A Taranto nasce il Tecnopolo per lo sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - A Taranto nascerà il Tecnopolo Mediterraneo con un finanziamento di 9 milioni complessivi nel triennio 2019-2021, inserito nella Legge di Bilancio in corso di approvazione. Ad annunciarlo i deputati cinquestelle Cassese, Ermellino, Vianello e il consigliere comunale pentastellato di Taranto, Francesco Nevoli.



Cuore pulsante della nuova area, riconvertita da un precedente utilizzo, sarà lo studio e l'utilizzo di tecnologie pulite, di fonti energetiche rinnovabili, di nuovi materiali, e dell'economia circolare.



Il Governo, con l'obiettivo di puntare forte sull'innovazione e su modelli di sviluppo sostenibile, stanzierà in concreto 3 milioni di euro per ogni anno, come parte integrante del piano di sostegno volto a traghettare il capoluogo ionico verso la sua evoluzione in un un punto di riferimento europeo nel campo dell'innovazione tecnologica di stampo green.





