A Piazza Affari tiene il risparmio gestito

(Teleborsa) - Continua al rialzo la performance dei titoli legati al risparmio gestito in scia alla decisione della Banca centrale europea di non prolungare oltre settembre le restrizioni sul pagamento dei dividendi e sui buyback.



Tra i player del settore, Banca Generali mostra un progresso dell'1,90%, Azimut dell'1,89%, mentre Banca Mediolanum si rafforza con un +2,65%.



Sono deboli gli altri bancari sull'effetto "sell on news" dopo la fine dello stop ai dividendi della BCE, una notizia positiva, ma già incorporata nei prezzi. Banco BPM cede lo 0,80% mentre BPER lima lo 0,09%. Dal lato dei rialzi Unicredit sale dello 0,4% e Intesa Sanpaolo dello 0,63%.