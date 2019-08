A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Borsa milaneseche mostrano buoni guadagni. Il mercato guarda ad un possibile governo in Italia che dovrebbe scongiurare tensioni con Bruxelles sulla finanza pubblica.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,109. L'Oro continua gli scambi a 1.541 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,91%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,82 dollari per barile.Scende molto lo spread, raggiungendo +184 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,14%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,62%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,67%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,52%), che raggiunge i 20.991 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori alimentare (+2,77%), utility (+2,62%) e automotive (+2,15%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente BPER, che vanta un incisivo incremento del 4,53%.In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 3,29%.Decolla Snam, con un importante progresso del 3,03%.In evidenza Ferrari, che mostra un forte incremento del 2,98%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -1,38%.Tra i, MARR (+4,12%), Mutuionline (+4,07%), Banca Ifis (+3,92%) e IREN (+2,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ascopiave, che continua la seduta con -2,02%.Vendite su Piaggio, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per Mediaset, che mostra una perdita dell'1,28%.Sotto pressione IMA, che accusa un calo dell'1,28%.