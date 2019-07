A Piazza Affari brillano le utilty

(Teleborsa) - Giornata di rivalsa per le azioni del comparto utily, in rialzo sulla borsa milanese dell'1,40%, meglio di tutti gli altri comparti. Stesso identico andamento in Europa, con l'indice di riferimento in progresso di quasi l'1%, in vetta a tutti gli altri settori europei.



A Piazza Affari in evidenza soprattutto Terna +2,16%, Snam +1,66% ed Italgas +1,83%. Bene anche A2A +1,51%. Sulla piazza di Londra brillano Severn Trent +1,74% e Pennon +1,40% mentre in Spagna Iberdrola avanza dello 0,74% mentre risulta più calma Endesa +0,29%. A Francoforte bene RWE +1,30% a Parigi Veolia +1,11%. © RIPRODUZIONE RISERVATA