A Piazza Affari ben raccolta Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Telecom Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,03%.A fare da assist alle azioni contribuisce la. Gli analisti dell'ufficio studi del broker americano hanno portato la raccomandazione a "overweight" dal precedente "neutral".da 0,55 euro a 0,69 euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia telefonica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente, Telecom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,5126 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,5062. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,519.