A Parigi il board dei direttori generali dell'aviazione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dei direttori generali dell'aviazione civile appartenenti all'Ufficio Regionale ICAO per l'Europa e il Nord Atlantico (EUR/NAT).Alla giornata di apertura, dedicata anche alle celebrazioni per il 75° anniversario della Convenzione di Chicago,. La Convenzione di Chicago, firmata nel 1944, rappresenta una pietra miliare dell'aviazione moderna in quanto contiene i principi fondamentali dell'aviazione civile mondiale.La Convenzione ha anche istituito l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), agenzia specializzata dell'ONU incaricata di coordinare e regolamentare il trasporto aereo internazionale, emanando regole comuni e linee guida necessarie a standardizzare il settore a vantaggio della sicurezza della navigazione aerea. La riunione del 19 e 20 marzo, a cui prendono parte i rappresentanti dei 58 Stati membri della Regione Europa e Nord Atlantico, ha un valore propedeutico in preparazione alla 40esima dell'Assemblea Generale dell'ICAO che si svolgerà a Montreal nell'autunno prossimo.