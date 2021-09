A Nova Re l'Epra Bpr Gold Award

Lunedì 27 Settembre 2021, 12:42

Nova Re SIIQ S.p.A. è stata premiata da parte della European Public Real Estate Association (“EPRA”) con due importanti riconoscimenti internazionali per il livello di adesione alle Best Practices Recommendations (“BPR”). Nova Re ha ricevuto l“EPRA BPR Gold Award” in merito alla Relazione finanziaria annuale 2020. La società ha inoltre conseguito il “Most Improved Award” che viene assegnato alle società che hanno straordinariamente migliorato la conformità del loro reporting con le BPR rispetto al precedente esercizio. Nova Re è passata dal Bronze Award ricevuto per la Relazione finanziaria 2019 al Gold Award per la Relazione finanziaria 2020.

La missione di EPRA è promuovere, sviluppare e rappresentare il settore immobiliare quotato europeo. EPRA si propone di raggiungere tale obiettivo fornendo informazioni agli investitori e alle parti interessate, partecipando attivamente nel dibattito pubblico e politico, promuovendo le best practices, la coesione e il rafforzamento del settore.

Le BPR di EPRA rappresentano uno standard europeo in termini di trasparenza, comparabilità e rilevanza dei principali indicatori di performance aziendali. Gli Award annuali EPRA mirano a riconoscere e lodare gli sforzi delle società immobiliari che hanno adottato con successo le linee guida EPRA BPR. La survey condotta da EPRA e Deloitte ha preso in esame i bilanci di 181 società europee del settore. Nova Re ha ricevuto i due "Gold Award" alla conferenza annuale EPRA 2021, uno dei principali eventi in Europa relativi al settore immobiliare quotato, attualmente in corso in formato digital.

Giovanni Cerrone Cfo di Nova Re ha commentato: “EPRA BPR Gold Award rappresenta un importante riconoscimento dell’attività di adeguamento di Nova Re agli standard internazionali ed alle migliori best practice del mercato del Real Estate secondo un processo di continuous improvement certificato anche dal “Most improved Award” che attesta inoltre la straordinaria capacità di Nova Re di rinnovarsi e collocarsi, in maniera competitiva, in un mercato sempre più attento a rispondere alle esigenze di informazione trasparente degli investitori e di tutti gli stakeholders”.