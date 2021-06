(Teleborsa) - Grande giornata per Saipem, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,42% dopo la firma con Naval Energies di un accordo per l'acquisizione delle attività di Naval Energies nel settore dell'energia eolica flottante.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture rispetto all'indice di riferimento.

Tecnicamente, Saipem è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,319 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,239. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,399.