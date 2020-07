A Iren partecipazioni ASTA in Nord Ovest Servizi e Asti Energia e Calore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri, martedì 21 luglio, ilha concluso per il tramite di. l'acquisizione della partecipazione pari all'acquisizione del 28% delle quote azionarie di Asti Energia e Calore S.p.A. (AEC), entrambe detenute da ASTA S.p.A., società del Gruppo C.I.E. (Compagnia Italiana Energia), controllata dal Gruppo Gavio. L'esborso complessivo è risultato pari a circaA valle dell'acquisizione ilè venuto a detenere una partecipazione complessiva pari al 75% del capitale sociale di NOS (Ireti 45% e AMIAT 30%) mentre le restanti quote di partecipazione sono detenute rispettivamente da Smat S.p.A. con il 10% e da GTT S.p.A. con il 15%.La societàdetiene una partecipazione pari al 45% del capitale sociale di Asti Servizi Pubblici S.p.Asocietà che opera nel ciclo idrico integrato, nel settore ambiente ed in quello dei trasporti in Provincia di Asti. Il restante 55% di ASP è di proprietà del Comune di Asti.è venuta a detenere a sua volta una partecipazione pari al 62% del capitale sociale di AEC mentre il restante 38% è di proprietà di"L'operazione complessiva – sostiene il Presidente di Iren- si inquadra nella strategia di consolidamento territoriale del Gruppo Iren che, di concerto con il Comune di Asti, quale principale interlocutore industriale dello stesso,, sviluppando attività commerciali e promuovendo progetti di efficientamento energetico ed e-mobility, eventualmente anche sviluppando sinergie con GAIA S.p.A., di cui il Gruppo Iren detiene una partecipazione rappresentativa del 45% del capitale sociale".L'operazione - conclude la nota - "è stata trattata in ottemperanza alla vigente Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate di IREN S.p.A., previa qualifica quale di minore rilevanza. In merito è stato coinvolto il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di IREN S.p.A. che, sulla base dell'istruttoria svolta, ha espresso il