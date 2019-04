© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Parola d'ordineÈ questa, in estrema sintesi, la linea tracciata dal convegnoorganizzato a Roma dacon l'obiettivo di fare il punto sullo stato e iha un valore significativo con une, nonostante la spesa per la difesa in Europa sia stabile, le mutate priorità geopolitiche degli Usa e la Brexit possono porre le condizioni per una crescita" rivela EY nella sua analisi. Uno scenario che vede unanel periodo 2012-2017 con una marginalità media (Ebit) attorno al 10,4%.con ritorni medi attesi ined elevata dinamica di operazioni di M&A (288 operazioni nel 2017).Il comparto vale(incluso l'indotto) ed è il secondo settore perCon questi numeri, e nonostante il Paese dedichi alla difesa una, per EY, il settore rappresenta un asset decisivo per produzione industriale, export e innovazione.A livello europeo l'analisi sottolinea come la Commissione Ue abbia creato un contesto normativo e finanziario favorevole alla spesa e agli investimenti. In particolare, con lo European Defence Fund che prevede losono state fornite agli stati le risorse necessarie a sostenere la ricerca di base e lo sviluppo nel settore. Le analisi EY evidenziano, inoltre, come alcune caratteristiche dello scenario attuale, sia geopolitiche sia tecnologiche, con la diffusione su larga scala del digitale, possano favorire una. È necessario, tuttavia, anche un. La natura delle minacce cui la difesa deve far fronte appare oggi mutata: alle minacce tradizionali si affiancano quelle non convenzionali e ibride, quali attacchi informatici (cyber-warfare), pressioni economiche, attacchi atti a colpire infrastrutture critiche o fonti di approvvigionamento energetico. E, in questo contesto, la domanda di sicurezza evolve."Le tecnologie digitali sono una grande opportunità per integrare e rendere più efficiente l'intera filiera", ha commentato Donato Iacovone, amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner dell'area Mediterranea. "Il settore A&D in Italia – ha aggiunto – è composto da 2 top player e oltre 4.000 aziende medio-piccole. Da qui l'importanza di integrare e coinvolgere l'intera filiera nel processo di trasformazione digitale".Nel suo intervento il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha sottolineato la necessità di "migliorare e rendere più efficiente il settore della Difesa". Per il Ministro le politiche di finanziamento dello Strumento militare non devono rimanere confinate nel solo perimetro del concetto di spesa ma devono essere "percepite come un investimento fruttuoso per il Paese, in grado di promuovere ricerca, occupazione e sviluppo". L'Industria della Difesa e l'intero comparto, nel suo complesso, ha aggiunto Trenta, "rappresentano un vero e proprio moltiplicatore della crescita dell'economia nazionale" e "non vi è dubbio che l'impegno per valorizzare questo volano rappresenta una priorità per il Governo"."Noi siamo forti e solidi, se i fondi fossero di più sarebbe meglio anche perché tanti, il 12% per cento del nostro fatturato pari a un miliardo e 450milioni, li spendiamo in Ricerca & Sviluppo e c'è una ricaduta sul Paese importante" ha affermato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto al convegno. In riferimento all'integrazione europea nella difesa Profumo ha detto di ritenerla una strada possibile "ma siccome l'industria è ancora nazionale bisogna evitare di fare passi troppo lunghi che portano alla perdita di asset del nostro Paese". Profumo ha inoltre annunciato il lancio da parte di Leonardo di "un programma per finanziare le pmi" affermando di aver creato nel 2018 1700 posti di lavoro in Italia."L'industria della difesa nazionale vive dei programmi comunitari, è questo il caso dell'Eurofighter Typhoon che ha generato in Europa 150.000 posti di lavoro e 100 Mld di valore. In questo programma l'Italia deve avere un ruolo nello sviluppo dell'MLU (mid life update) per poter conservare la sovranità nazionale nella tecnologia". A sottolinearlo è stato Enzo Benigni, presidente e Ceo di Elettrofonica Group. "Siamo seduti al tavolo con altri paesi: Uk, Germania e Spagna, e ciascuna industria nazionale ha necessità del supporto dei rispettivi governi. Va evitato il rischio che una eventuale carenza di fondi coincida con l'appuntamento dell'MLU. Pertanto è fondamentale che il tavolo Industria-Difesa agisca con tempestività. Non è in discussione solo il mancato business, ma il mantenimento di indipendenza e competitività tecnologica per l'industria nazionale, che altrimenti sarebbe tirata fuori da un intero ciclo di innovazione", ha concluso Benigni.