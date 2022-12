A.B.P Nocivelli si è aggiudicata in R.T.I gara Consip da 22,6 milioni di euro

(Teleborsa) - A.B.P. Nocivelli, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management,(Raggruppamento temporaneo di imprese)legati al patrimonio immobiliare delle Pubbliche Amministrazioni, università pubbliche, enti e istituti di ricerca, situati in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.Ildei due lotti è di. L'importo complessivo dell'aggiudicazione saturabile in capo a Nocivelli A.B.P. potrà arrivare fino al 70%. L'importo (che si somma all'aggiudicazione Consip avvenuta in data 20 ottobre, per un valore pari a 14,4 milioni di euro, saturabile al 70%) si va ad aggiungere a un backlog già dichiarato di 600 milioni di euro al 2031."Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione che segue quella dello scorso ottobre sempre con Consip - ha commentato il- Si tratta di gare molto importanti che ci permettono di essere presenti"."Le ESCo Company rappresentano sempre più un partner strategico per far fronte alla crisi energetica, in un contesto macroeconomico globale quanto mai variabile - ha aggiunto - Questo vale per le aziende private ma soprattutto per le realtà pubbliche con cui noi ci confrontiamo e che intendono sfruttare le opportunità messe in campo dal PNRR., con ampi spazi di crescita, ottenendo contratti vantaggiosi e mantenendo inalterata la redditività".