(Teleborsa) -ha assegnato ad– multi-utility controllata dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia, attiva nel campo della generazione, vendita e distribuzione di gas e di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato, raccolta e recupero dei rifiuti, mobilità elettrica, illuminazione pubblica –che corrisponde a "strong". Secondo il giudizio dell'agenzia di rating indipendente che misura la sostenibilità delle imprese, A2A è fra le società europee del settore che meglio interpretano il percorso di decarbonizzazione, così come delineato dall'Accordo di Parigi sul contenimento dei cambiamenti climatici e dalle successive politiche ambientali europee.Gli obiettivi del gruppo per la riduzione delle emissioni appaiono a Standard Ethics "ambiziosi e ben monitorati". L'interaè valutata come allineata alle buone pratiche europee. L'agenzia rileva come, negli ultimi anni, A2A abbia varato nuovesu diversi ambiti di intervento e abbia aggiornato quelle già in essere. Inoltre, secondo Standard Ethics la visione di lungo periodo del gruppo è positiva."Siamo soddisfatti di questa conferma da parte di Standard Ethics, un importate riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti – ha commentato–. A2A ha deciso di rendere ancora più ambiziosi i propri obiettivi di decarbonizzazione, puntando alla riduzione del 46% delle emissioni dirette di gas a effetto serra entro il 2030 con un'accelerazione della crescita nelle rinnovabili".Nel 2018 il gruppo ha sottoscritto la sua prima linea di credito sostenibile collegando i margini del prestito ad alcuni obiettivi del proprio piano di sostenibilità e al rating annuale Esg di Standard Ethics. Nel 2019 A2A ha inoltre collocato con successo unche ha ricevuto ordini oltre 8 volte l'ammontare offerto.