A2A, ricavi in crescita ma utile cala con venir meno incentivi

(Teleborsa) - A2A chiude il primo semestre con un utile netto pari a 166 milioni di euro, in calo rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2018 (267 milioni di euro).



Importante crescita dei ricavi rispetto al primo semestre 2018 (+20%), mentre l'EBITDA si attesta a 582 milioni di euro (657 milioni di euro al 30 giugno 2018), in riduzione rispetto al primo semestre 2018 per il venir meno del contributo dei certificati verdi e di altri incentivi. Al netto di tali poste registrate nel 2018 il MOL cresce del 4%.



Investimenti per 252 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al primo semestre 2018.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2019 risulta pari a 3.116 milioni di euro (3.022 milioni di euro a fine 2018).