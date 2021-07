A2A, ordini per 1,2 miliardi per sustainability-linked bond da 500 milioni

Giovedì 8 Luglio 2021, 07:45

(Teleborsa) - A2A ha collocato con successo il suo primo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro, con durata 10 anni. L'emissione ha ricevuto ordini per 1,2 miliardi di euro, oltre 2,5 volte l'ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,547% e avrà un rendimento annuo pari allo 0,672% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 65 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

L'obbligazione è collegata al conseguimento di un target di sostenibilità relativo alla riduzione delle emissioni dirette (Scope 1) di gas serra per chilowattora di energia prodotta. In particolare, la cedola è legata al raggiungimento del target di sostenibilità e prevede un incremento (step-up) del tasso d'interesse pari a 25bps in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo della multi-utility italiana, si legge in una nota, è di raggiungere entro il 2025 una quota pari o inferiore a 296 g di CO2 per kWh, coerente con il commitment della Science Based Target approvato a marzo 2020.

"Questo primo Sustainability-Linked Bond coniuga obiettivi fissati nel Piano Industriale e traguardi di sostenibilità, confermando l'impegno di A2A a sostegno della lotta al cambiamento climatico - ha dichiarato Andrea Crenna, CFO di A2A - L'operazione si inserisce inoltre nel percorso del gruppo volto ad aumentare la quota di debito ESG, con un target superiore al 70% al 2030".