1 Minuto di Lettura

Venerdì 8 Ottobre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Le assemblee straordinarie di Linea Group Holding e A2A, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linea Group. Lo comunica A2A in una nota.



I soci di Linea Group si sono riuniti ieri, 7 ottobre 2021, mentre oggi, 8 ottobre, è arrivato il via libera degli azionisti di A2A.