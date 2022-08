A2A "Official Energy Partner" di Milan e Inter

(Teleborsa) - A2A, tramite la controllata A2A Energia, conferma il suo sostegno alle eccellenze del calcio milanese in qualità di "Official Energy Partner" di AC Milan di FC Internazionale Milano.

Anche per la prossima stagione 2022-2023 - si legge nella nota - il Gruppo consolida e rafforza le sue collaborazioni strategiche nel mondo sportivo ribadendo la volontà di condividere un percorso comune verso gli obiettivi di sostenibilità ed efficienza coi propri partner.

In questi accordi - che pongono un'attenzione particolare alla tutela dell'ambiente proprio sotto l'aspetto delle performance energetiche, della mobilità sostenibile e delle soluzioni per l'efficientamento dei consumi - professionalità, eccellenza e attenzione continua alle nuove sfide saranno la chiave per garantire un successo che sarà condiviso.

In particolare, i Team faranno squadra con la Life Company nel campo della mobilità elettrica: uno degli obiettivi sfidanti del Piano Industriale al 2030 di A2A che supporta il percorso verso la decarbonizzazione. Nel segmento E-Mobility il Gruppo ha infatti previsto di quadruplicare il target di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, portandoli a 24.000 entro il 2030, con una market share relativa in Italia del 15-20%, attivando investimenti pari a 300 milioni di euro.

Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia, Paolo Scaroni, Presidente AC Milan e Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano hanno rimarcato la comunanza dei valori: innovazione, spirito di squadra e attenzione al futuro del Pianeta e delle nuove generazioni. Valori su cui si continuerà a lavorare con passione e competenza e che contribuiranno al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.