A2A, nel 2018 margine operativo lordo: +1,3%

(Teleborsa) - I dati preliminari del 2018 di A2A mostrano un(Ebitda) pari a 1,23 miliardi di euro, risulta in aumento del 3% rispetto al risultato registrato nell'anno precedente.Larisulta pari a 3,02 miliardi di euro (3,23 miliardi di euro al 31 dicembre 2017). Nel corso dell'anno la generazione di cassa netta è stata di oltre 200 milioni di euro.pari a 500 milioni di euro,rispetto all'anno precedente e acquisizioni per 116 milioni di euro nelle energie rinnovabili.e pone le basi per ulteriori sviluppi futuri - ha dichiarato. Un disegno compreso e condiviso anche da altre imprese con le quali abbiamo concluso importanti operazioni di partnership".Il progetto di bilancio consolidato del Gruppo A2A sarà esaminato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2019.