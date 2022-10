A2A inaugura impianto trattamento organico a Giussago - Lacchiarella

(Teleborsa) -conferma il suo impegno per lo, con l'inaugurazione del nuovourbani nel centro di, alla presenza dell'Amministratore Delegato del Gruppo Renato Mazzoncini.Realizzato da A2A Ambiente, l'impianto consentirà di trattare la frazione organica delle raccolte differenziate, ma anche gli sfalci e le potature del verde pubblico e privato. Una volta trattati, i rifiuti potranno esseremateria - il- ed energia - il- divenendo una risorsa ed un'opportunità preziosa per il territorio.Dall'impianto che ha unadi trattamento dei rifiuti di, si potranno ottenere ogni anno(pari al fabbisogno annuo di circa 20.000 persone) ecertificato per l'agricoltura."L'esperienza e la leadership nel trattamento e nel recupero di materia ed energia consentono al nostro Gruppo di coniugare efficacemente economia circolare e processi produttivi, a beneficio della collettività e dell'ambiente", ha dichiarato, Amministratore Delegato di A2A, aggiungendo "siamo convinti che questa filiera, oltre ad essere una leva per la circolarità, sia un abilitatore strategico per contribuire alla crescita di autonomia energetica di cui il Paese ha bisogno"."In Italia con i dovuti investimenti e in accordo con istituzioni e comunità locali - ha sottolineato l0Ad - potremmo attivare la produzione di oltre 6 miliardi di metri cubi di biometano, un potenziale energetico importante in particolare in un momento come quello chestiamo attraversando".