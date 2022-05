A2A in pole nel FTSE MIB, sprint da analisti

Mercoledì 4 Maggio 2022, 10:30







(Teleborsa) - Grande giornata per A2A, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,47%, collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Citigroup che ne raccomanda l'acquisto. Gli esperti dell'ufficio studi hanno inoltre rivisto al rialzo del 55% il prezzo obiettivo sul titolo, portandolo a 2,5 euro.



L'andamento dell'utility lombarda nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di A2A. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'azienda di servizi di pubblica utilità evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,672 Euro. Primo supporto a 1,638. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,619.