A2A e Farnesina avviano collaborazione per promuovere sicurezza viaggi business

(Teleborsa) -, la life company attiva nei servizi essenziali per la qualità della vita, per, in particolare nei viaggi business.nella propria documentazione aziendale lee, nel contempo, ha promosso unavolta a favorire scelte di viaggio consapevoli responsabili, e ha esteso a tutti i dipendentiprovvedendo alla registrazione della propria trasferta di lavoro oltreconfine all'interno delLa collaborazione conferma e rafforza i, che sono coerenti con l'impegno dell'Unità di Crisi della Farnesina a tutela degli italiani in viaggio all'estero.Il Gruppo èispirandosi sia ai principi del "Duty of Care", il dovere del datore di lavoro di prendersi cura del proprio personale, sia al nuovo standard internazionale ISO 31030 Travel Risk Management.Tutti i servizi dell'Unità di Crisi sono direttamente accessibili a imprese e cittadini, e comprendono il portale di avvisi di, con profili sempre aggiornati su oltre 220 Paesi e territori, il sito di registrazionee soprattutto lache offre l'accesso a entrambi i portali e consente di geolocalizzarsi per ricevere messaggi d'emergenza, nel rispetto dei dati personali. Alle imprese e organizzazioni che lo desiderano, l'Unità di Crisi offre, per consentire la registrazione automatica dei viaggi del personale.