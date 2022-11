A2A completa rioganizzazione gruppo Daunia Wind

Giovedì 24 Novembre 2022, 10:15







(Teleborsa) - A2A conferma che si è conclusa l'operazione relativa alla riorganizzazione del gruppo facente capo a Daunia Wind, società attiva nella gestione di parchi eolici in Italia.



Con la conclusione di questa operazione, il Gruppo A2A detiene ora in via esclusiva le società Daunia Calvello e Daunia Serracapriola (e i relativi impianti eolici), mentre Margherita detiene in via esclusiva Daunia Wind e le altre società dalla stessa controllate.