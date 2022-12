A2A, CdA ritiene congruo numero 12 consiglieri per rinnovo organo

Giovedì 29 Dicembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di A2A guidato da Renato Mazzoncini, in vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali all'assemblea convocata per il 28 aprile 2023, ha espresso il "Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025".



A questo proposito, l'attuale Consiglio "ritiene appropriato l'attuale numero di dodici amministratori per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della società e per consentire la partecipazione ai comitati endoconsiliari senza eccessive sovrapposizioni".



Il Consiglio, inoltre, auspica "che la nomina del nuovo organo di gestione consideri, per garantire continuità d'azione al medesimo, la conferma di alcuni degli attuali componenti, valorizzandone la conoscenza acquisita della società e del business, nonché il contributo attivo fornito ai lavori consiliari nell'arco del mandato".