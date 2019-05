A2A, Camerano: target ambiziosi ma raggiungibili, crescita solida

(Teleborsa) - "Abbiamo obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, che garantiscono una crescita economico-finanziaria solida". Lo ha detto Valerio Camerano, consigliere delegato di A2A, nel suo intervento in assemblea confermando i target del piano industriale 2019-2023 e ricordando che sono previsti "4 miliardi di investimenti e il raggiungimento di 1,5 miliardi di margine operativo lordo a fine periodo". Attesi inoltre dividendi "in crescita" grazie a "una maggiore capacità di previsione per effetto della riduzione del rischio industriale".



All'assemblea, in corso a Brescia, è presente il 71,2% del capitale.





