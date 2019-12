A2A, BEI concede linea di credito per reti smart a Milano e Brescia

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha accordato una linea di credito da 150 milioni di euro ad A2A, avente disponibilità per un periodo di 36 mesi, utilizzabile anche in più tranches con durata di 15 anni.



Il finanziamento è finalizzato all'estensione e alla realizzazione di reti smart nei comuni di Milano, Brescia e provincia a supporto dell'elettrificazione e della transizione energetica.



Il finanziamento contribuisce al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità: SDG 9 (Industry innovation and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable cities and communities) e SDG 13 (Climate action). Gli investimenti oggetto del finanziamento consentono un risparmio stimato in 33 mila t di CO2 all'anno.



