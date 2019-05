A2A, Assemblea approva bilancio e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di A2A ha approvato il bilancio della Società per l'esercizio 2018 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire unda mettere in pagamento dal 22 maggio 2019 (data stacco cedola n. 22 il 20 maggio 2019) e record date il 21 maggio 2019., tenuto conto delle azioni già possedute da A2A S.p.A. e da sue controllate, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale., consigliere delegato di A2A, nel suo intervento in Assemblea ha confermato i target del piano industriale 2019-2023, ricordando che sono previsti "4 miliardi di investimenti e il raggiungimento di 1,5 miliardi di margine operativo lordo a fine periodo". Attesi inoltre dividendi "in crescita" grazie a "una maggiore capacità di previsione per effetto della riduzione del rischio industriale".