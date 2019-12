A2A acquisisce 90% di Electrometal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo A2A,, ha concluso l'acquisizione del 90% di Electrometal, azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti industriali, e di Areslab, laboratorio di analisi chimiche.Le due realtà si trovano a Castegnato in provincia di Brescia.Electrometal è un'azienda attiva da oltre 20 anni nel trattamento di rifiuti provenienti da differenti processi industriali. Areslab è un laboratorio altamente specializzato che effettua analisi e campionamento di rifiuti, aria ed emissioni, acque di scarico e terreni.che prevedono forti investimenti in impianti di trattamento e in particolare tali da garantire la chiusura del ciclo ambientale.L'acquisizione - spiega una nota - permetterà al Gruppo di ampliare il proprio portafoglio impiantistico, di garantire forti sinergie tra le proprie strutture e di consolidare la leadership nel campo ambientale, in particolare accrescendo la capacità di trattamento di rifiuti generati dalla produzione industriale e assicurando un importante contributo nei settori più deficitari in campo nazionale.