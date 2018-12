A2A, A2A Energia acquisisce ramo d'azienda di X3 Energy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A2A Energia, la società del Gruppo A2A attiva nella vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi per l'efficienza energetica, acquisisce il ramo d'azienda Gas & Power di X3 Energy, società fortemente radicata in Emilia Romagna e con clienti prevalentemente nel centro-nord Italia.Con questa operazione, che ha avuto, A2A Energia accresce i volumi di energia venduti e gli asset della rete commerciale, confermando la linea strategica di sviluppo con particolare riferimento al segmento delle PMI. Il portafoglio acquisito conta oltre 4.500 punti di fornitura per circa 220 Mm3 di gas e 165 Gwh di energia elettrica e un fatturato annuo complessivo di 130 milioni di euro. L'acquisizione consente inoltre ad A2A Energia di accelerare il completamento della rete di Key Agent specializzata nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l'efficienza energetica alle piccole e medie imprese."Questa acquisizionesancito dal Piano Industriale del Gruppo, consolidandoci fra i principali operatori energetici in tutti i segmenti di clienti su tutto il territorio nazionale" - commenta-. "In particolare il ramo d'azienda Gas & Power di X3 Energy cie l'ulteriore sviluppo della nostra rete vendita altamente specializzata" - conclude