(Teleborsa) - Terminati i lavori di scavo della, il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva ovvero lunghezza e numero di carreggiate operative. Dopo aver scavato ininterrottamente per 8 km nel tratto compreso tra i, la fresa più grande e potente mai utilizzata nel Vecchio Continente è fuoriuscita dal sottosuolo. Un investimento pari aparte di in un più ampiogià attuato per circa l'80% che interessa l'"La Galleria Santa Lucia è, forse più di tante altre infrastrutture, una rappresentazione perfetta di ciò che sa fare Autostrade per l'Italia. È un'opera di altissima complessità ingegneristica, fatta delle fondamentali competenze di tante donne e tanti uomini, che con il loro studio e anni di esperienza hanno fatto concretamente la differenza – ha affermato, questa mattina,durante la cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria –. "Questo vale anche per chi ha svolto un importante ruolo di controllo, come il Cnr, l'Arpat, l'Asl, che ci hanno stimolato e supportato nel fare sempre meglio. Senza la conoscenza tecnica e multidisciplinare di questi professionisti, conseguita in anni di studi e sacrifici, realizzare queste opere non sarebbe immaginabile. È un investimento – ha spiegato Tomasi – di oltre 1 miliardo di euro, sostenuto interamente da Aspi senza alcuna remunerazione prevista a carico degli utenti, con una realizzazione durata 3 anni. Fa parte del sistema viario della Variante di Valico ed è uno dei diversi investimenti strategici che dobbiamo portare avanti". L'opera è parte del piano di investimenti sviluppati dalla Società che prevede di investireper il completo potenziamento e ammodernamento della rete autostradale.Nelpresenti alla cerimonia, oltre all', il presidente di Autostrade per l'Italia, il presidente e l'Ad di Atlantiail presidente della Regione Toscanae l'Assessore ai Trasportiil Sindaco Metropolitano, i sindaci di Barberino del Mugello e Calenzano,Dal punto di vista della viabilità la "Santa Lucia" rappresenta la naturale prosecuzione della, nell'ambito del progetto di. Nello specifico, nella tratta tra Incisa e Barberino di Mugello sono attualmente in corso di realizzazione tre corsie ex novo in direzione Sud per un totale di 17,5 km, con il contemporaneo recupero delle carreggiate esistenti (a due corsie con emergenza), destinate alla direttrice Nord. L'apertura al traffico della nuova galleria, previsto per la– assicura Aspi – consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza nel collegamento Nord-Sud del Paese."È stato possibile lavorare in condizioni di massima sicurezza riuscendo a realizzare lo scavo in condizioni di notevole complessità geo-morfologica, rispettando l'ambiente e minimizzando l'impatto sul territorio" ha spiegato. Il nuovo tunnel è stato, infatti, scavato impiegando le più avanzate tecnologie e competenze ingegneristiche disponibili sul mercato. Il fornice è stato realizzato attraverso 3 anni di attività della, sia per dimensioni che per capacità di prestazione. Un macchinario del valore di 54 milioni di euro e ad altissima resa tecnologica, lungo 23 metri e dotato di una testa di scavo di quasi 16 metri di diametro, con una dimensione complessiva pari a circa 200 metri quadrati e una potenza totale di 12.000 kW, che ha permesso una velocità di avanzamento delle lavorazioni superiore di ben 10 volte rispetto alle tecnologie tradizionali. Alla realizzazione dello scavo hanno lavorato, ininterrottamente, oltresuddivisi trae altreaffidatarie portando a termine il lavoro nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Covid-19.Tra le particolarità della "Santa Lucia" sono da sottolineare le. La galleria è, infatti, dotata di un innovativo sistema di controllo dello stato dell'infrastruttura e delle condizioni del traffico. Sui conci della galleria sono stati installati appositi sensori, in grado di inviare informazioni in tempo reale agli uffici della