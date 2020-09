737 Max: accuse a Boeing e FAA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildella commissione parlamentare statunitense sui due incidenti occorsi al, che hanno provocato 346 vittime, suona come una sentenza nei confronti del costruttore aeronautico. Il rapporto chiama in causa anche la, ente certificatore, che in fase di controllo e rilascio della prima autorizzazione,di progettazione imputati a Boeing.Sotto accusa ilche, avendo ricevuto dati stagliati da un unico sensore esterno, ha indotto un assetto errato del velivolo facendolo precipitare. Così è capitato alin Indonesia, ed al secondo volo precipitato del Boeing 737 Max. In entrambi i casi i tentativi dei piloti di riprendere il corretto assetto di volo si sono rivelati vani, perché. Ma Boeing viene accusata anche di averei, sia alla Faa che ai piloti, i quali non erano a conoscenza del sistema anti-stallo Mcas, non inserito nei manuali per gli equipaggi, ritenendo non fosse necessario un periodo di addestramento integrativo per l'abilitazione al 737 Max.In conclusione,del 737 Max e lain fase di certificazione dell'aeromobile. Boeing, dal suo canto, sostiene di avere eseguite tutte le modifiche richieste per ottenere la nuova idoneità al volo.