© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha presentato oggi una serie di novità relative alla. In occasione dell'evento,. Teleborsa ha intervistato"Le difficoltà tecniche ci sono, ma il nostro mestiere è superarle. Ce la facciamo sicuramente, oggi ne è la dimostrazione: circoliamo con le prime auto che sono sperimentazioni in grado di implementare alcune facility con dei simulatori di guida. La regione Lombardia si sta dotando di una grande facility. La città di Milano è avanti. Quindi ci candidiamo essere un nodo per la mobilità autonoma del domani"."Certo le Università stanno interpretando i cambiamenti delle professioni, con nuove lauree magistrali. Quest'anno il Politecnico ha fatto partire una laurea in mobility engineering, proprio per captare le nuove esigenze della formazione del mondo del lavoro".