5G Global Mobile Network Experience Awards, TIM è la rete mobile più veloce d'Europa

(Teleborsa) - Va a Tim il primato europeo per velocita` di download nella rete mobile 5G. È quanto emerge dal report 5G Global Mobile Network Experience Awards pubblicato da Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili.



Il report posiziona inoltre Tim nella top 30 mondiale "nel consentire un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G al 5G in termini di velocita` di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming experience".



Basata su un'analisi indipendente delle misurazioni raccolte dal primo gennaio al 29 giugno 2021, la ricerca ha analizzato l'esperienza d'uso dei clienti nella rete mobile dei principali operatori mondiali e ha rilevato che gli utenti Tim hanno raggiunto una velocita` 5G di download di 296,5 Mbps, oltre il 1000% piu` veloce della velocita` di download del 4G.







