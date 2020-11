5g, Ericsson: fino al 2030 un mercato da 31mila miliardi di dollari

(Teleborsa) - Un mercato da 31mila miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. È quanto potrebbe arrivare a valere il 5G consumer da qui al 2030 secondo uno studio pubblicato dalla multinazionale svedese della tecnologia Ericsson.

Il nuovo report "Harnessing the 5G Consumer Potential" stima che gli operatori potrebbero guadagnare 3,7 trilioni di dollari del totale, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con l'emergere di nuove opportunità generate da servizi digitali adiacenti, con ricavi fino ai 131 miliardi di dollari per quella data solamente dai servizi digitali, commercializzando e offrendo in bundle casi d'uso 5G in modo proattivo.

Circa il 40% di queste proiezioni di entrate è attribuito alla spesa dei consumatori per video avanzati, realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e gaming in cloud su reti 5G. In base ai risultati dell'analisi, proprio l'AR rappresenterà probabilmente più della metà di tutta la spesa dei consumatori per i media immersivi entro il 2030, a partire inizialmente dal gaming ed estendendosi poi ad altre aree come lo shopping, l'istruzione e la collaborazione remota.

I risultati hanno sottolineato però anche la possibilità che l'impatto di Covid-19 sulle finanze personali e le priorità economiche possa aver influenzato la disponibilità dei consumatori a pagare un prezzo premium per gli abbonamenti 5G: all'inizio del 2019, il consumatore medio era disposto a pagare il 20% in più per il 5G, mentre con l'avvicinarsi della fine del 2020, tale cifra è scesa al 10%. Tuttavia, un early adopter su tre a livello globale è ancora disposto a pagare il 20% in più, guidando così la ripresa economica.

"Questa è la prima volta in cui Ericsson presenta una previsione dei ricavi per il mercato 5G consumer, che rimane il core business degli operatori – ha dichiarato Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research – Attraverso la nostra ricerca, abbiamo evidenziato il ruolo dello sviluppo dei casi d'uso, dell'innovazione nelle tariffe, della qualità della copertura 5G e dell'ecosistema di partnership per sbloccare il vero potenziale di questo mercato. È chiaro che il 5G offrirà enormi opportunità per gli operatori nel mercato consumer nel corso del prossimo decennio. Dato che questo percorso è già avviato, è probabile che gli operatori che evolveranno rapidamente e in modo proattivo le loro proposte per i consumatori diventeranno i principali vincitori".

