4AIM SICAF, utile 3° trimestre 2021 a oltre 5,1 milioni di euro

(Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha registrato nel terzo trimestre 2021 un risultato netto positivo di oltre 5,1 milioni di euro. "Grazie a tale risultato, la società è in grado di coprire ampiamente le perdite conseguite negli esercizi precedenti", viene sottolineato in una nota. Il valore unitario delle azioni (NAV) comparto 1 è pari a 510,9 euro, +25,9% rispetto al 31 dicembre 2020 (405,9 euro), mentre il valore unitario delle azioni (NAV) comparto 2 è di 470,4 euro (quotazione giugno 2021).

"Siamo molto soddisfatti dell'andamento del nostro portafoglio come si evince dall'utile netto, in crescita anche in questo ultimo trimestre, che è arrivato ad oltre 5,1 milioni di euro - ha dichiarato Giovanni Natali, amministratore delegato e direttore generale di 4AIM SICAF - fatto rilevante anche il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2, significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa".

