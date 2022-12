4AIM SICAF, plusvalenza potenziale da IPO Dotstay

(Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha fornito aggiornamenti in merito agli, società attiva nel settore immobiliare e dal 29 dicembre 2022. Si tratta di un operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine.Ilha investito in Dotstay attraverso unasul portale Opstart conclusasi il 31 marzo 2022. L'investimento di 4 AIM SICAF è stato di 122.000 euro per un valore per azione di 0,84 euro. In sede di IPO. il prezzo di collocamento è stato definito in 3,77 euro per azione. 4 AIM SICAF, come gli altri azionisti entrati in crowdfunding, ha sottoscritto un"L': investire attraverso il crowdfundind in società selezionate che intendono intraprendere un percorso di crescita che li porti in Borsa - ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF - oltre alla significativa plusvalenza potenziale, mi fa particolarmente piacere come questa prima operazione si sia realizzata a poco più di un anno dal primo investimento del Comparto 2, anticipando sensibilmente quelle che erano le nostre aspettative".La società ha anche segnalato che ilin sede di IPO ha investito in Dortstay 248.820 euro a 3,77 euro per azione.