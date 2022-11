4AIM SICAF, nel terzo trimestre risultato netto negativo di 6 milioni

(Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha conseguito nelun. Complessivamente, il risultato della gestione investimenti, interamente imputabile al Comparto 1 MTF, risulta negativo per 4,4 milioni di euro, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato perdite da realizzo per 357 mila euro.Per l'sono stati registrati nel corso dell'eserciziodi consulenza finalizzate alla quotazione su Euronext Growth Milan, per un importo complessivo pari a 310.000 euro, di cui una, relativa a Bellini (pari a 240.000 euro), si è conclusa con successo nel mese di giugno. L'altra operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'esercizio ed è prevista una success fee minima (250.000 euro); vista la volatilità dei mercati, l'IPO potrebbe anche slittare al 2023."L'andamento del mercato EGM ha condizionato i risultati di 4AIM SICAF e lein quanto condizionate da una serie di variabili di carattere macro e microeconomico - ha dichiarato l'- Si rileva che il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2 sono significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa".al 14 novembre 2022 facevano infatti registrare 260 euro per il Comparto 1 e 277,55 euro per il comparto 2. Ial 30 settembre del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 374,205 euro e 381,530 euro per azione.