4 B737-800 per Blue Panorama

(Teleborsa) -rinnova e amplia la propria flotta con l'inserimento di quattroper sviluppare nuove tratte estive come quelle verso altre due isole greche e voli verso Egitto, Spagna, Turchia e sul lungo raggio verso Africa e Caraibi. I quattro nuovi Boeing 737-800 NG, due immessi a giugno e due a luglio, si aggiungono alla flotta di Blue Panorama portando così a 18 il numero di aeromobili disponibili per quest'estate.L'investimento è stato programmato da tempo e anche in misura per fronteggiare i possibili imprevisti che possono occorrere nel trasporto aereo come recentemente avvenuto con ritardi prolungati, senza però alcuna cancellazione come erroneamente apparso su alcune testate giornalistiche.Nello specifico, i disagi sui voli in partenza dasono stati causati da problemi tecnici per un componente andato in avaria – reperibile solo presso il costruttore - che è stato necessario far recapitare, installare e poi collaudare per poter consentire il viaggio in tutta sicurezza. Inoltre, la compagnia non ha potuto impiegare uno dei velivoli di riserva poiché tutt'ora soggetto a lavori di ripristino a causa della grandinata senza precedenti che ha colpito Bologna lo scorso 22 giugno.Nonostante eventi straordinari come questi, Blue Panorama Airlines opera la propria attività con un tasso di regolarità tecnica superiore al 98%, in linea con il settore.